In Europa “non dobbiamo abbassare la guardia. No a tagli Pac, fondo unico e piani nazionali”

A WineNews, dal Forum Assoenologi su “Vino & Giovani”, Dario Nardella, eurodeputato al Parlamento Ue e membro della Commissione per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale. Il settore, in Italia, dovrebbe curare “di più innovazione, cambiamento climatico e sviluppo delle aree rurali”, mentre, in Europa, serve scongiurare tagli Pac, piani nazionali e fondo unico che “mescola i capitoli di bilancio Ue e affida ad un negoziato con i singoli Stati definizioni e criteri legislativi”. E poi l’educazione dei giovani, con “un orto ed un vigneto in ogni scuola, parlando di vino tra cultura e responsabilità nell’ora di educazione civica alle superiori”.

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