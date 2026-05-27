“Ridurre la produzione? No a generalizzazioni su taglio rese o estirpi, ogni territorio è diverso”

A WineNews, Luca Rigotti, alla guida di Mezzacorona e confermato al vertice del settore vitivinicolo Confcooperative. “Ridurre le rese per certe realtà non sarebbe sostenibile. Credo che sia responsabilità delle singole aree e delle singole Regioni decidere cosa fare, perché l’Italia ha una molteplicità di produzioni con delle specificità importanti”. E, guardando oltreconfine, spiega Rigotti, che rappresenta il vino cooperativo anche in Ue, con il Copa-Gogeca, “con i grandi Paesi produttori in Europa siamo competitor sui mercati, ma coesi sui temi più importanti. L’economia del vino è importante in Ue, e va ben oltre il settore in senso stretto”.

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