Vernaccia 175x100 manchette
Marchesi Barolo 175x100 manchette
Vernaccia 175x100 manchette
Marchesi Barolo 175x100 manchette

L'Approfondimento

“Il vino è cultura e va difeso: racconta una storia millenaria di capacità e creatività umane”

A WineNews, il Sottosegretario alla Cultura, Gianmarco Mazzi. “Le partnership tra pubblico e privato sono parte della strategia del Governo”

A WineNews, il Sottosegretario alla Cultura, Gianmarco Mazzi. “Le partnership tra pubblico e privato - come quella tra il Parco Archeologico di Pompei e Feudi di San Gregorio (Tenute Capaldo) - sono parte della strategia del Governo, i soldi pubblici devono fare da “innesco” per le risorse private, sennò sono assistenzialismo inutile. La collaborazione tra mondo del vino e quella della cultura è una cosa giusta. Il riconoscimento della Cucina Italiana a patrimonio Unesco? Siamo stati la prima cucina ad ottenerlo e dobbiamo esserne felici, ci sentiamo tutti parte di una squadra”.

Copyright © 2000/2026

Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit

Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2026

TAG: CULTURA, GIANMARCO MAZZI, GOVERNO, vino

Altri articoli