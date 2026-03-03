Più vino al bicchiere, più consapevolezza, ma il vino resta sulla tavola dei ristoranti di livello

A WineNews, da “Paestum Wine Fest”, le testimonianze di sommelier di famosi ristoranti stellati d’Italia. Che non negano le difficoltà del momento, ma guardano con fiducia al futuro, e con pochi “dogmi”. Tra vini “meno cerebrali” e più immediati, carte più snelle, rotazioni più veloci, e aprendo anche ai dealcolati. Come raccontano Simone Cutugno (Duomo di Ragusa), Giorgia Capriotti (Nh Rome - Oro Bistrot e Antela Restaurant Roma), Sara Checchelani (Materia Prima a Pontinia), Francesca Pellegrini (Arnolfo a Colle Val d’Elsa) e Matteo Zappile (Thompson Rome by Hyatt).

