A WineNews, Giangiacomo Gallarati Scotti Bonaldi, presidente Federdoc: “la razionalizzazione delle denominazioni è un tema centrale e deve essere affrontato. Abbiamo tante denominazioni, ma non tutte riescono ad avere un valore aggiunto sui mercati, nella tutela o nella promozione. Dovremmo cercare di riunire le denominazioni sotto un numero minore di consorzi di tutela, che possono fare sinergie e svolgere meglio i loro compiti”. Un percorso già in atto, con “Federdoc che è partita subito e alcuni territori che ci stanno lavorando. Questo sforzo, però, deve essere molto più diffuso”.

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