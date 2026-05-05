“Terre alte”, il vino è fondamentale: tutela la salute del territorio e delle sue comunità

A WineNews, le riflessioni Donatella Murtas, direttrice Itla, International Terraced Landscapes Alliance Italia. Chi produce in questi territori “mantiene un territorio fragile, evitando che frani a valle e minacci anche chi abita le terre basse. Penso che dovrebbe essergli riconosciuto questo lavoro, con i suoi “benefit ecosistemici”, che è ciò che permette alle comunità locali di abitare queste terre. Questo aspetto dovrebbe essere comunicato molto di più, senza retorica, raccontando con onestà questi luoghi, i loro produttori ed il loro vino”.
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