L'Approfondimento

“Il vino toscano ha chiuso un 2025 impegnativo mantenendo le quote di mercato. Questo è positivo”

A WineNews, Andrea Rossi, presidente Avito, che riunisce i consorzi del vino della Regione, al via della settimana delle Anteprime di Toscana

A WineNews, Andrea Rossi, presidente Avito, che riunisce i consorzi del vino della Regione, al via della settimana delle Anteprime di Toscana: “ci sono aspettative positive di consorzi e produttori, anche alla luce di WineParis, dove abbiamo riscontrato interesse e interlocutori pronti ad affrontare le nuove sfide del mercato. Ma dobbimo rilanciare una comunicazione più propositiva da parte del mondo della produzione, forse anche un po’ meno strutturata di quello che abbiamo fatto fino ad oggi, anche per provare ad intercettare nuovi consumatori”.

