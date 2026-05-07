“Le aziende verticali vogliono dare grande continuità imprenditoriale alla loro iniziativa”

“Il 58% dei Vignaioli Indipendenti non ha operazioni in corso sul capitale, il 10% le valuta solo come ipotesi remote, solo un 5% di aziende sta facendo acquisizioni e il 6% sta dismettendo o subendo un’acquisizione”. Il risultato è “un’immagine di un vignaiolo che vuole dare grande continuità imprenditoriale alla sua iniziativa e, come ha detto la presidente Rita Babini, è felice di essere un Vignaiolo Indipendente”. Così, a WineNews, il professor Luca Ghezzi (Sda Bocconi), sull’analisi della gestione finanziaria delle cantine Fivi-Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti.

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