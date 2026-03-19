Vino e gdo, “inizio 2026 meglio del 2025, speriamo che non ci siano altri cali nei consumi”

A WineNews, Daniele Colombo, wine & spirits category manager Esselunga, dal Forum sul vino by Società Consulenza Enologica Chiasso-Cotarella. Riflessioni su momento “complicato, più che difficile” del vino nella Gdo italiana, dovuto ad “una crisi economica che colpisce famiglie e consumatori” e che, “come per tutto il largo consumo confezionato, porta ad un andamento recessivo”. “Ma rimanendo al fianco dei consumatori ed aziende, cercando di mantenere un giusto rapporto qualità-prezzo e guardando ai primi 80 giorni 2026 (migliori su quelli del 2025), si può sperare di non avere ulteriori cali nei consumi per il proseguo dell’anno”.

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