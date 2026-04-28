Enoturismo e aziende agricole, “fondamentale la giusta impostazione amministrativa e fiscale”

“Gli istituti legati all’enoturismo sono molti: dalla vendita diretta all’enoturismo in senso stretto, ovvero l’esperienza, dalla crescita organizzativa verso un agriturismo con ospitalità o somministrazione agli eventi e all’e-commerce. Attività crescenti con cui l’agricoltore può sviluppare reddito, aumentando la potenzialità dell’azienda, ma che vanno ordinate da un punto di vista amministrativo e fiscale, seguendo una normativa che, per quanto complessa, è ormai abbastanza chiara”. Così, a WineNews, Luca Castagnetti, direttore Centro Studi Management Divino di Studio Impresa.

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