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L'Approfondimento

Enoturismo e aziende agricole, “fondamentale la giusta impostazione amministrativa e fiscale”

A WineNews, Luca Castagnetti, direttore Centro Studi Management Divino di Studio Impresa, analizza la normativa del settore, “complessa ma chiara”

“Gli istituti legati all’enoturismo sono molti: dalla vendita diretta all’enoturismo in senso stretto, ovvero l’esperienza, dalla crescita organizzativa verso un agriturismo con ospitalità o somministrazione agli eventi e all’e-commerce. Attività crescenti con cui l’agricoltore può sviluppare reddito, aumentando la potenzialità dell’azienda, ma che vanno ordinate da un punto di vista amministrativo e fiscale, seguendo una normativa che, per quanto complessa, è ormai abbastanza chiara”. Così, a WineNews, Luca Castagnetti, direttore Centro Studi Management Divino di Studio Impresa.

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TAG: AZIENDE AGRICOLE, ENOTURISMO, LUCA CASTAGNETTI, NORMATIVA, STUDIO IMPRESA

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