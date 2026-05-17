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L'Approfondimento

Il valore di essere B-Corp e delle certificazioni di sostenibilità: il “caso” Avignonesi

Matteo Giustiniani, Ceo della celebre cantina di Montepulciano: “va misurato il rispetto per ambiente, persone e comunità

Matteo Giustiniani, Ceo della celebre cantina di Montepulciano: “va misurato l’impegno per il rispetto del Pianeta, delle persone e delle comunità. E le certificazioni permettono di monitorare e sviluppare un percorso che non è solo un impegno ecologico, ma anche verso il terroir, che è interazione fra suolo e clima, ma è anche conoscenza agricola di una comunità. Nel nostro caso, per esempio, non esiste Nobile di Montepulciano senza una comunità florida che continui a tramandare il savoir faire che ha sviluppato nei secoli”.

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