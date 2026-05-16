Vino & finanza, il futuro “sono soluzioni su misura per ogni azienda che ha le sue peculiarità”

A WineNews, Maurizio Crepaldi, responsabile agroalimentare Crédit Agricole Italia, spiega che adeguare il credito alle esigenze delle piccole e medie imprese vitivinicole vuol dire “creare veramente vestiti su misura per ciascuna azienda, perché ognuna ha le sue peculiarità e le sue esigenze. Non dobbiamo assolutamente pensare di fare copia/incolla, ma capire quali sono le loro necessità e cercare insieme gli strumenti che ci sono effettivamente sul mercato, e che magari sono poco conosciuti perché l'educazione finanziaria in Italia ha ampi spazi di miglioramento”.

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