“Gli Usa stanno cambiando, anche a livello demografico. E il vino italiano deve tenerne conto”

A WineNews, la riflessione di Federico Petroni, coordinatore America della rivista “Limes”. “Cambia la composizione etnica, cambiano i gusti, per esempio, con la crescita della componente ispanica della popolazione. Il legame storico tra americani e cibo e vino italiano - sviluppato in buona parte grazie alle migrazioni dall’Italia agli Usa nella prima metà del Novecento - è ancora forte ma si sta indebolendo anche a causa di questo cambiamento, ed è necessario lavorare per mantenerlo saldo”
Copyright © 2000/2026
Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit
Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2026