“Gli Usa stanno cambiando, anche a livello demografico. E il vino italiano deve tenerne conto”

A WineNews, la riflessione di Federico Petroni, coordinatore America della rivista “Limes”. “Cambia la composizione etnica, cambiano i gusti, per esempio, con la crescita della componente ispanica della popolazione. Il legame storico tra americani e cibo e vino italiano - sviluppato in buona parte grazie alle migrazioni dall’Italia agli Usa nella prima metà del Novecento - è ancora forte ma si sta indebolendo anche a causa di questo cambiamento, ed è necessario lavorare per mantenerlo saldo”

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