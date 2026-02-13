Vino di Toscana, mercato in “fase di transizione da governare. E gli strumenti ci sono”

“PrimAnteprima”: i numeri del settore della Regione Toscana, analizzati da Fabio Del Bravo di Ismea (con l’export a -8% nei primi 10 mesi 2025, ndr). “I dati evidenziano un mondo che cambia, e quindi il vino che è, peraltro, un prodotto molto internazionalizzato, soprattutto quello toscano, non può che subire questo cambiamento. Ma i numeri mostrano che ci sono margini di manovra e che la Toscana ha adottato misure importanti che si riassumono in meno volumi e più qualità”.

Copyright © 2000/2026