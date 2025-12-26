Astoria, Docg Valdobbiadene Extra Dry Cuvée Tenuta Val de Brun 2024

Ha un naso minuto il Valdobbiadene Extra Dry Cuvée Tenuta Val de Brun 2024 di Astoria della famiglia Polegato: profuma di frutta a polpa bianca, buccia di limone e fiori di campo, per poi virare con decisione verso note di violetta, che tornano anche in bocca, insieme ai ricordi di mandorla bianca e pera, trasportate da un sorso cremoso e sapido, e graziosamente dolce nel finale. L’uva che lo compone proviene dalla Tenuta Astoria - Costa del Sol in Refrontolo, collina dove si trovano i 40 ettari di proprietà aziendale a circa 150 metri di altezza, che contribuiscono - insieme ai vigneti di un centinaio di conferitori - alla produzione complessiva annua di 8 milioni di bottiglie.

