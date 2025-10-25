Azienda di Rachele, Doc Etna Bianco Superiore Rachele 2022

L’Etna non è solo “versante nord” e il comune di Milo è un buon inizio per esplorare un lato del vulcano più generoso, solare e saporito. Ma soprattutto Bianco: è solamente qui, infatti, nel versante orientale - nei pochi chilometri di terra coltivata fra il Mar Ionio e la vetta dell’Etna - che si può produrre l’Etna Bianco Superiore. L’avventura di Rosario Raciti inizia qui, lentamente. Con il testa il nonno fin da adolescente e fra le mani un pezzetto di terra tramandato da generazioni, finalmente nel 2013 a 25 anni riesce a piantare un vigneto dei Carricante. Solo nel 2021 riesce a vinificare una parte del raccolto e nel 2023 esce la prima etichetta a cui dà il nome della figlia Rachele, nel frattempo avuta con la compagna Valeria Falcone. Una piccolissima cantina, con un piccolissimo vigneto di meno di due ettari che però sta già crescendo. Questo Etna Bianco Superiore - dai profumi appuntiti e citrini, che rivelano un sorso intenso e sapido, dalla trama fitta ma elegante, che scorre sapida e pulita nel finale - si accompagna alla sua versione “subacquea”, ad un rosato e al Bianco Contrada Salice Ricciolo.

(ns)

Copyright © 2000/2025