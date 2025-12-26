Bacio della Luna, Docg Valdobbiadene Rive di Colbertaldo Extra Dry Diamond Collection Lim. Ed. 2024

Il Valdobbiadene Prosecco Superiore Extra Dry Rive di Colbertaldo Diamond Collection Limited Edition 2024 profuma di fiori e frutti bianchi, con tocchi di crosta di pane e mandorle. In bocca il sorso è morbido, cremoso e tendenzialmente dolce, terminando con un finale dai rimandi ancora fruttati. Bacio della Luna - cantina che sorge nei pressi di Vidor - fa parte dell’universo enoico di Schenk Italian Wineries, dalla produzione di oltre 30 milioni di bottiglie in media all’anno. Bottiglie che arrivano dalle cantine Lunadoro in Toscana e Cantine di Ora in Alto Adige, e da innumerevoli altri marchi che spaziano dalla Puglia al Piemonte su tutto lo scacchiere enoico nazionale.

(fp)

