Bacio della Luna, Docg Valdobbiadene Rive di Colbertaldo Extra Dry Diamond Collection Lim. Ed. 2024

Vendemmia: 2024
Uvaggio: Glera
Bottiglie prodotte: 6.000
Prezzo allo scaffale: € 18,00
Proprietà: Schenk Italian Wineries
Enologo: Alessio Zanardo
Territorio: Valdobbiadene - Rive di Colbertaldo

Il Valdobbiadene Prosecco Superiore Extra Dry Rive di Colbertaldo Diamond Collection Limited Edition 2024 profuma di fiori e frutti bianchi, con tocchi di crosta di pane e mandorle. In bocca il sorso è morbido, cremoso e tendenzialmente dolce, terminando con un finale dai rimandi ancora fruttati. Bacio della Luna - cantina che sorge nei pressi di Vidor - fa parte dell’universo enoico di Schenk Italian Wineries, dalla produzione di oltre 30 milioni di bottiglie in media all’anno. Bottiglie che arrivano dalle cantine Lunadoro in Toscana e Cantine di Ora in Alto Adige, e da innumerevoli altri marchi che spaziano dalla Puglia al Piemonte su tutto lo scacchiere enoico nazionale.

