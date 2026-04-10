Vernaccia 175x100 manchette
Marchesi Barolo 175x100 manchette
Vernaccia 175x100 manchette
Marchesi Barolo 175x100 manchette

L'Intervista

“Bevendo vino, con moderazione e una volta maturi, si può pensare di vivere 100 anni”

A WineNews, Giorgio Calabrese, medico specializzato in scienza dell’alimentazione e volto televisivo: “ogni alimento ha pro e contro. Così è il vino”

A WineNews, Giorgio Calabrese, medico specializzato in scienza dell’alimentazione e volto televisivo: “ogni alimento ha pro e contro. L’alcol, se introdotto quando il fegato non ha ancora gli enzimi necessari, è totalmente contro, perché non viene metabolizzato e crea danni. Ma, bevendo vino, con moderazione ed una volta maturi, da 18 anni in su, si può vivere 100 anni. Il vino rosso contiene il resveratrolo che svolge un’azione antiossidante ma, per farlo, deve essere trasportato per l’organismo - spiega, “mettendo in guardia” sui dealcolati - il “taxi driver”? Si chiama alcol, ovviamente in quantità limitate”.

Copyright © 2000/2026

Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit

Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2026

TAG: ALCOL E SALUTE, DEALCOLATI, GIORGIO CALABRESE, METABOLISMO, SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE

Altri articoli