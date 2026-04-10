“Bevendo vino, con moderazione e una volta maturi, si può pensare di vivere 100 anni”

A WineNews, Giorgio Calabrese, medico specializzato in scienza dell’alimentazione e volto televisivo: “ogni alimento ha pro e contro. L’alcol, se introdotto quando il fegato non ha ancora gli enzimi necessari, è totalmente contro, perché non viene metabolizzato e crea danni. Ma, bevendo vino, con moderazione ed una volta maturi, da 18 anni in su, si può vivere 100 anni. Il vino rosso contiene il resveratrolo che svolge un’azione antiossidante ma, per farlo, deve essere trasportato per l’organismo - spiega, “mettendo in guardia” sui dealcolati - il “taxi driver”? Si chiama alcol, ovviamente in quantità limitate”.

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