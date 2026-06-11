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L'Intervista

L’Italia del vino è un top player, nel mondo, “promuoverlo significa potenziare la nostra economia”

Dall’Assemblea Generale Federvini, a WineNews, il Ministro degli Esteri Antonio Tajani: “le ambasciate favoriscono sempre più l’export made in Italy”

Dall’Assemblea Generale di Federvini, a WineNews, il Ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani: “le nostre ambasciate sono sempre più aperte e a supporto dell’internazionalizzazione delle nostre imprese e dei nostri prodotti di eccellenza. Siamo il primo produttore mondiale e secondo esportatore di vino: promuoverlo nel mondo è potenziare la nostra economia. Come Paese siamo arrivati a 650 miliardi di euro di export, lavoriamo per arrivare a 700, cercando di allargare i nostri mercati, lavorando su Mercosur, India e non solo, cercando di incrementare la nostra presenza, anche per il vino, che insieme ad altri prodotti dell’alta gamma italiana può aprire tanti mercati”.

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TAG: ANTONIO TAJANI, ASSEMBLEA GENERALE FEDERVINI, ECONOMIA, EXPORT, INDIA, MERCATI, MERCOSUR, MINISTRO DEGLI ESTERI

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