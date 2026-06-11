Tra lavoro agricolo e caporalato, a WineNews, la Ministra del Lavoro, Marina Calderone

Il messaggio dal Congresso Uila della Ministra del Lavoro, Marina Calderone: “a chi è in condizioni di sfruttamento e collabora con le Forze dell’ordine diamo permesso di soggiorno, assegno di inclusione e reinseriamo nel mondo del lavoro. Il caporalato si combatte anche insieme a chi si affranca da queste situazioni. Manca manodopera in agricoltura? Lavoriamo per incrociare domanda e offerta di lavoro, e anche sulla specializzazione. Ma serve anche far comprendere ai giovani che l’agricoltura è un settore su cui si può investire”.

Copyright © 2000/2026