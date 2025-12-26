BiancaVigna, Docg Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Rive di Ogliano Extra Brut 2024

Tre sono i Prosecco Superiore Docg Rive che producono i fratelli Elena ed Enrico Moschetta: il Rive di Collalto Extra Dry, il Rive di Soligo Extra Brut dei ripidi pendii di San Gallo, e questo Rive di Ogliano Extra Brut, che nella versione 2024 vuole apparire largo e maturo, quando in realtà nasconde un carattere scattante e teso, riuscendo a tenere insieme con grazia e persistenza questa sua apparente contraddizione di spiccata morbidezza e spiccata freschezza. L’azienda nasce nel 2008 dall’eredità lasciata da nonno Genesio: alcuni vigneti coltivati da prima del 1900, che oggi fanno parte di un’azienda con 28 ettari di proprietà e una produzione media annuale di 600.000 bottiglie.

(ns)

Copyright © 2000/2025