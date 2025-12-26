Bortolomiol, Docg Valdobbiadene Superiore Rive di San Pietro di Barbozza Extra Brut Motus Vitae 2023

I 2,5 milioni di produzione media di bottiglie di Bortolomiol derivano da 100 ettari di 60 conferitori e da 5 ettari di proprietà aziendale. Fra questi 5 ettari ci sono 3 vigneti nelle Rive di San Pietro di Barbozza, Col San Martino e Vigna di Collagù, che hanno 3 esposizioni particolari e sono caratterizzate dalla presenza di viti molto vecchie che sfiorano gli 80 anni. Il Motus Vitae - dedicato a Giuliano Bortolomiol, abile spumantista e grande sperimentatore - proviene da uno di questi vigneti. Un vino fine e chiaro, che nella versione 2023 profuma di gesso, pompelmo, pera e fiori di acacia. In bocca è cremoso e sapido, nuovamente agrumato e dal lungo finale dolce e fruttato.

