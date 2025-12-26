Canevel, Docg Valdobbiadene Superiore di Cartizze Brut 2024

Canevel conta su 26 ettari di vigna di proprietà (con il resto della materia prima proveniente da una serie di conferitori di provata fiducia), un’estensione che è andata formandosi a partire dal 1979, quando Mario Caramel ha fondato questa solida realtà spumantistica, sulla collina di San Biagio. La “piccola cantina” (questo il significato di Canevel nel dialetto locale) nel tempo in realtà è cresciuta e non di poco ed oggi produce oltre 1 milione di bottiglie, distribuite su un portafoglio etichette composto da 15 referenze (due Prosecco “Setàge” - metodo di spumantizzazione aziendale), due “Specialità”, quattro Cru e 6 spumanti “Casa Canevel” (dai diversi dosaggi e compreso un rosato). Dal 2016 la cantina di Valdobbiadene fa parte del Gruppo Masi, uno dei top player del Veneto enoico. Il Valdobbiadene Superiore di Cartizze 2024 si presenta di colore giallo paglierino brillante, con perlage fine e continuo. I suoi profumi rimandano alla mela e alla pera, con tocchi ammandorlati. In bocca il sorso è subito saporito, piacevole e fragrante, dallo sviluppo continuo e dal finale ben proporzionato, che torna su toni fruttati.

(fp)

