Carpenè Malvolti, Docg Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Brut 1868

Carpenè Malvolti si muove ancora nel Nuovo Millennio guardando all’innovazione, ma anche recitando il fondamentale ruolo di custode di un’antica produzione, il che ha consacrato la sua immagine iconica e il successo commerciale presente, producendo 3,5 milioni di bottiglie. Il Prosecco Superiore Dry 1868 - linea di etichette che prende il nome dall’anno in cui la cantina scelse Conegliano come base della sua produzione - si presenta di colore giallo paglierino con riflessi verdognoli. Al naso si susseguono profumi di mela e di agrumi, con leggeri tocchi erbacei. In bocca il sorso è morbido ed immediatamente piacevole, sviluppandosi fragrante e terminando in un finale saporito.

(fp)

