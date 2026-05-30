Fattoria Caseificio Zoff, Il Latteria 365

Fra Cormòns e il fiume Torre, nel paese di Borgnano ai piedi del Colle di Medea coperto di boschi, si trova la Fattoria Zoff con il suo caseificio e l’agriturismo Borg da Ocjs. È di proprietà della famiglia Zoff, che qui alleva vacche Pezzate Rosse cercando di mantenere integra la produzione circolare: dal foraggio al compost, fino ai formaggi e alla carne, viene tutto auto prodotto in conduzione biologica. Da più di vent’anni Giuseppe Zoff - che ha ereditato le vacche dai genitori - con la moglie Patrizia (casara dell’azienda e oggi tuttofare della fattoria), la figlia Laura (che si occupa di vendite e ospitalità) e suo marito Fabio (attuale casaro, instradato dalla suocera) hanno scelto la qualità alla quantità, lasciando gli animali liberi di interagire e di muoversi fra stalla e campi, alimentati solo a fieno o erba fresca di casa. Il pascolo è gestito con il metodo della rotazione, per rispettarne la fertilità e la biodiversità del suolo. Infine i prodotti: la carne, disponibile solo in lotti limitati nell’anno, e i formaggi artigianali, sia a latte crudo che a lattoinnesto naturale. Fra le diverse tipologie disponibili - tra affinati in fossa, aromatizzati, freschi, morbidi o stagionati - c’è “Il 365”: “era il primo lockdown: le porte della fattoria chiuse, i ristoranti fermi, il latte che ogni giorno continuava a scorrere”. Cosa farne? Accantonarlo. Ecco quindi che le migliori caciotte del “Il Nestri Formaggio Latteria” a latte crudo affinano per un anno. La ricetta è la stessa: latte biologico, caglio e sale marino di Trapani Presidio Slow Food... E 365 giorni di attesa, per un morso pieno di gioia e sapori.

(ns)

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