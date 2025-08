Caseificio Busti, Pecorino Gran Riserva

Il Pecorino Gran Riserva è un formaggio a lunga stagionatura (minimo 10 mesi), prodotto con latte di pecora. Con la pasta a presentarsi compatta, bianca e gessata. A produrlo il Caseificio Busti di Acciaiolo, in provincia di Pisa, gestito dalla famiglia omonima fin dal 1955. Oggi, Stefano Busti, insieme ai figli Marco e Benedetta, conduce l’azienda di famiglia, che ha raggiunto dimensioni e numeri significativi - a partire dai suoi 60 dipendenti - non dimenticando la propria tradizione artigiana. La selezione del latte ed i metodi di lavorazione sono invariati da decenni, così come le produzioni tradizionali a latte crudo, la salatura a secco effettuata impiegando esclusivamente sale proveniente dalle saline di Volterra, la manualità nella formatura di alcuni formaggi particolari, il trattamento in crosta con prodotti naturali come l’olio extravergine d’oliva, il concentrato di pomodoro o i fondami d’olio d’oliva e la stagionatura su assi di legno di abete in ambienti sia climatizzati che naturali.

