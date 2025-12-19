02-Planeta_manchette_175x100
Consorzio Collio 2025 (175x100)

A tavola

Nonino, Gran Riserva Monovitigno Merlot Aged 12 Years ÙE©

GRAPPA NONINO, A tavola, La dispensa, Su i Vini di WineNews
Azienda: Nonino
Indirizzo: via Aquileia, 104 - frazione Percoto
Città: Pavia di Udine (UD)
Nazione Italia
Telefono +39 0432 676331

La celeberrima distilleria friulana guidata dalla famiglia Nonino (oggi con Cristina, Antonella ed Elisabetta Nonino) non ha bisogno di presentazioni: rappresenta semplicemente un punto di riferimento della distillazione made in Italy. Una storia lunga oltre un secolo per questa famiglia, vero e proprio simbolo di un’antica arte capace di restare fedele alle sue tradizioni, conservando antichi saperi, ma anche di rinnovarsi per rispondere alle sollecitazioni dei gusti che cambiano. La Gran Riserva Monovitigno Merlot aged 12 years Acquavite d’uva ÙE® (nel 1984 Benito e Giannola Nonino creano l’Acquavite d’Uva ÙE®, distillando insieme buccia, polpa e succo dell’uva. L’Autorizzazione Ministeriale alla produzione dell’Acquavite d’Uva con D.M. 20.10.84 è concessa su specifica richiesta dei Nonino) possiede colore ambrato con riflessi dorati, profumi dolci di marzapane, uva sultanina, iris, viole e frutta candita ed in bocca si muove cremosa, ben proporzionata e persistente, con finale dai toni balsamici.

Copyright © 2000/2025

Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit

Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2025

TAG: GRAPPA NONINO

Altri articoli