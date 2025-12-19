Nonino, Gran Riserva Monovitigno Merlot Aged 12 Years ÙE©

La celeberrima distilleria friulana guidata dalla famiglia Nonino (oggi con Cristina, Antonella ed Elisabetta Nonino) non ha bisogno di presentazioni: rappresenta semplicemente un punto di riferimento della distillazione made in Italy. Una storia lunga oltre un secolo per questa famiglia, vero e proprio simbolo di un’antica arte capace di restare fedele alle sue tradizioni, conservando antichi saperi, ma anche di rinnovarsi per rispondere alle sollecitazioni dei gusti che cambiano. La Gran Riserva Monovitigno Merlot aged 12 years Acquavite d’uva ÙE® (nel 1984 Benito e Giannola Nonino creano l’Acquavite d’Uva ÙE®, distillando insieme buccia, polpa e succo dell’uva. L’Autorizzazione Ministeriale alla produzione dell’Acquavite d’Uva con D.M. 20.10.84 è concessa su specifica richiesta dei Nonino) possiede colore ambrato con riflessi dorati, profumi dolci di marzapane, uva sultanina, iris, viole e frutta candita ed in bocca si muove cremosa, ben proporzionata e persistente, con finale dai toni balsamici.

