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L'Intervista

Chi sono gli “Ambasciatori del Paesaggio”? Professionisti che arricchiscono il racconto del vino

Così, a WineNews, Giorgia Deiuri, destination manager Paesaggi Vitivinicoli Unesco Langhe, Monferrato e Roero. Che hanno anche una “Voce” d’eccezione

Se “Ambasciatori del Paesaggio” vuole “creare una rete di professionisti del territorio che aggiungono valore alla sua narrazione”, le “Voci del Paesaggio” coinvolge giovani con disabilità “in un racconto del territorio ancora più accessibile”. Ad accomunarle è la mission, il fatto che “l’autenticità non è una tendenza, ma ciò che differenzia”. Ecco i nuovi progetti lanciati dall’Associazione Paesaggi Vitivinicoli Unesco di Langhe, Monferrato e Roero per arricchire il racconto del territorio-simbolo del vino italiano, spiegati, a WineNews, dalla destination manager Giorgia Deiuri.

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TAG: ASSOCIAZIONE PAESAGGI VITIVINICOLI UNESCO, AUTENTICITA', COMUNICAZIONE, GIORGIA DEIURI, LANGHE, MONFERRATO, ROERO, TERRITORIO

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