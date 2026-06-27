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Su i Quaderni di WineNews

PAROLA DI RISTORANTE

Cortile Pepe - Cefalù (PA)

CEFALÙ, CORTILE PEPE, RISTORANTE, Su i Quaderni di WineNews
Indirizzo: via Nicola Botta, 15
Città: Cefalù (PA)
Nazione Italia
Telefono +39 0921 421630

Il ristorante Cortile Pepe di Cefalù di proprietà di Toti Fiduccia e Lidia Miraglia, trova nello chef Vincenzo Sansone un perfetto interprete di una cucina solida, convincente e ben declinata, sospesa tra modernità e tradizione, capace di esaltare i sapori del territorio e proporre intriganti contaminazioni esterne, rispetto della materia prima di massima qualità e sperimentazione. Con piatti che esaltano autenticità ed intensità delle radici culinarie siciliane, tra i sapori di terra e quelli di mare e con proposte stagionali. Dal menu meritano una citazione la quaglia e scampi in falsomagro, cipolla paglina e il loro fondo; lo spaghetto gambero bianco, zucchina alla scapece e bottarga; la melanzana al barbecue, chimichurri, tuma persa al basilico e il tonno, ristretto di mare alla ghiotta, verdura di stagione e salmoriglio.

(fp)

 

I TOP 5 DI “CORTILE PEPE”

Alessandro di Camporeale, Monreale Catarratto Mandranova 2023 - € 40,00
Sapido e ben declinato questo Cataratto profumato e fragrante

Cusumano, Sicilia Chardonnay Tenuta Ficuzza Vigneto del Ventaglio Jalé 2023 - € 40,00
Buone sensazioni complessive, per uno Chardonnay dai toni mediterranei

Palari, Faro 2019 - € 85,00
Ormai un classico dell’enologia siciliana più esclusiva

Tenuta Regaleali, Sicilia Contea Sclafani Rosso del Conte 2017 - € 120,00
Uno dei vini che hanno rilanciato a tutto tondo il vino siciliano

COS, Frappato 2023 - € 38,00
Beva saporita e godibile, per un rosso dal carattere “gastronomico”

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TAG: CEFALÙ, CORTILE PEPE, RISTORANTE

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