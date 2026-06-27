Vinding Montecarrubo, Terre Siciliane Igt Syrah Vignolo 2023

È una dichiarazione d’amore per questa isola, il Vignolo prodotto da Montecarrubo: una dichiarazione d’amore da parte di un enologo di fama internazionale, che dalla Danimarca è partito per i territori del vino sparsi per mezzo mondo, per scegliere la sua ultima avventura in Trinacria. Dal Sudafrica e Bordeaux, dal Brasile al Kenya, dalla Spagna al Cile fino all’Ungheria, Peter Vinding facilita svariate rivoluzioni, approdando infine in Sicilia, dove si innamora di Montecarrubo, rilievo vulcanico che si affaccia sul Golfo di Augusta, fra Catania e Siracusa. Con la moglie inglese Suzanne compra nel 2005 e nel 2010 pianta Vignolo e Vigna Grande con viti di Syrah allevata nella regione dell’Hermitage sulla riva del Rodano. Da Marsala, invece, arriva il Grillo per i loro bianchi. Vinoso e distaccato - ma buonissimo - il Vignolo 2023 profuma si ribes rossi, pepe bianco, arancia rossa, con cenni di sottobosco terroso e di mirto: la bocca è ritmata e materica, dalla trama perfettamente amalgamata e dal finale terso. Otto sono gli ettari a Montecarrubo, da cui l’azienda produce 30.000 bottiglie.

(ns)

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