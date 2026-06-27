Promuovere e sostenere: parole d’ordine di Assovini Sicilia

Assovini Sicilia - nata nel 1998 dall’intuizione di Diego Planeta (Planeta), Giacomo Rallo (Donnafugata) e Lucio Tasca d’Almerita (Conte Tasca d’Almerita) - è l’associazione di vitivinicoltori siciliani che riunisce 100 aziende vitivinicole con l’obiettivo di promuovere e sostenere il vino siciliano. Un’attività che trova in “Sicilia en Primeur”, nato nel 2004, l’evento cardine di Assovini che racconta il territorio enoico dell’isola, tra degustazioni, tour, masterclass, convegni, alla stampa nazionale ed internazionale. Secondo un recente sondaggio dell’associazione, sono 47,6 milioni le bottiglie prodotte nel 2023 dalle imprese in esame. L’83% a Doc ed il 18% a Docg, e con l’Igt al 74%. Oltre ai vini bianchi (85.2%), rossi (83.3%) e rosati (74.1%), ci sono i vini spumanti (55.6%) e un considerevole il numero di aziende (53.7%) che producono vini da dessert. Gli ettari vitati sono oltre 11.022, dei quali il 31.2% in biologico (3.434 ettari). Il 74.1% delle aziende coltiva Nero d’Avola, il 70.4% coltiva Grillo; seguono Catarratto, Insolia e Nerello Mascalese, Carricante, Moscato Bianco, Frappato, Zibibbo, Perricone, Nerello Cappuccio, Grecanico e la Malvasia di Lipari. Fra le varietà internazionali spiccano il Syrah (64.8%) e lo Chardonnay (44%). Una viticoltura diversificata e “caleidoscopica” - a rendere la Sicilia un vero e proprio “continente” enoico - che produce vini sempre più definiti, nonostante l’emergenza climatica. Lo confermano gli assaggi a Palermo, le scorse monografie (2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025) e i vini delle aziende che troverete presto su “I Vini di WineNews”, fra cui Arianna Occhipinti, Alessandro di Camporeale, Cantine Fina, Masseria del Feudo, Colosi, Caruso & Minini, Fazio.
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