Valle dell’Acate, Doc Vittoria Frappato Vigna Biddine Sottana 2024

È in produzione da poco questo Frappato di Contrada di Vittoria, fortemente voluto da Gaetana Jacono, che dal 2018 dirige l’attività di famiglia iniziata dal bisnonno Giuseppe nel 1870, proprio a partire dalla vigna di Biddine Sottana. Un fazzoletto di 1,88 ettari che conserva le piante di Frappato più antiche della tenuta, i cui grappoli fermentano in cemento e dove il vino resta a maturare fino all’imbottigliamento. La versione 2024 ha note fruttate chiare, di erbe aromatiche e sottobosco, fiori appassiti e agrumi rossi: un naso nitido, che anticipa un sorso dall’aderenza vivace e dalla freschezza polposa, che ben bilanciano il calore, saporito di ciliegia e violetta.

(ns)

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