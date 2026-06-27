Enoteca Gioie di Bacco - Sciacca (AG)

Dal 1999, a Sciacca, c’è l’Enoteca Gioie di Bacco, gestita dal sommelier Antonino Guzzardo di trentennale esperienza. Lo sguardo sul mondo del vino è a tutto tondo (ma nel suo negozio trovate delizie di ogni sorta) e le proposte spaziano tra la ricca offerta di vini locali, una buona selezione di etichette nazionali e quella internazionale, senza escludere i distillati:
(fp)
COSA VENDE
Laurent Perrier, Champagne Brut Cuveè Rosè - € 83,00
Buone sensazioni complessive per uno Champagne dalla cifra classica
St. Michael Eppan, Alto Adige Gewürztraminer 2025 - € 18,00
Profumi in primo piano per questo bianco altoatesino di impeccabile esecuzione
David Duband, Bourgogne Pinot Nero 2020 - € 32,00
Un Bourgogne subito piacevole e di buona caratterizzazione varietale
Brandini, Barolo La Morra 2021 - € 32,00
Tutte le suggestioni di uno dei vini top dello scenario nazionale
Caccia al Piano, Bolgheri Rosso Ruit Hora 2022 - € 26,00
Rosso dai toni mediterranei che ben rappresenta la denominazione bolgherese
La Rasina, Brunello di Montalcino 2019 - € 49,00
Sangiovese dal buon carattere terroso e sapido
Tenuta San Guido, Bolgheri Sassicaia 2021 - € 338,00
Il vino simbolo di tutta l’enologia italiana
Ornellaia, Bolgheri Superiore Ornellaia 2022 - € 216,00
Una delle etichette che ha decretato il successo mondiale di Bolgheri
Pasqua, Amarone della Valpolicella Famiglia Pasqua 2019 - € 55,00
Tutto il calore e la dolcezza del vino simbolo tra i rossi del Veneto
Castello della Sala, Umbria Muffato della Sala 2023 - € 36,00
Vino umbro dolce e raffinato, prodotto dalla griffe toscana degli Antinori
COSA CONSIGLIA
Planeta, Sicilia Brut Carricante 2022 - € 25,00
Profumi definiti e sorso fragrante per questo spumante isolano
Cristo di Campobello, Sicilia Extra Brut Rosato CDC 2021 - € 30,00
Spumante Rosé dai profumi di piccoli frutti rossi e dal sorso di buona profondità
Milazzo, Vino Bianco Vignavella 2023 - € 28,00
Bianco dal profilo aromatico fruttato e dal sorso morbido e fresco
Tenuta Regaleali, Sicilia Chardonnay Vigna San Francesco 2023 - € 48,00
Uno Chardonnay raffinato e ben declinato
Duca di Salaparuta, Sicilia Insolia Bianca di Valguarnera 2021 - € 42,00
Vino immediatamente piacevole e dalla buona armonia aromatica
Arianna Occhipinti, Sicilia Nero d’Avola Siccagno 2023 - € 26,00
Un rosso dallo spiccato carattere e dalla fisionomia originale
Aldo Viola, Terre Siciliane Rosso Moretto 2020 - € 20,00
Nerello Mascalese, Perricone e Syrah dalla personalità fresca e mediterranea
Feudo Montoni, Sicilia Perricone del Core 2022 - € 19,00
Un Perricone espressivo, vinificato e maturato in cemento
Gorghi Tondi, Sicilia Grillo Muffato Grillodoro - € 27,00
L’unico muffato prodotto in Sicilia è vino profumato e dal gusto mai stucchevole
Marco De Bartoli, Passito di Pantelleria Bukkuram Padre della Vigna 2023 - € 69,00
Vino dolce elegante e concentrato, maturato per 30 mesi in vecchie barrique
Copyright © 2000/2026
Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit
Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2026