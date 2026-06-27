Enoteca Gioie di Bacco - Sciacca (AG)

Dal 1999, a Sciacca, c’è l’Enoteca Gioie di Bacco, gestita dal sommelier Antonino Guzzardo di trentennale esperienza. Lo sguardo sul mondo del vino è a tutto tondo (ma nel suo negozio trovate delizie di ogni sorta) e le proposte spaziano tra la ricca offerta di vini locali, una buona selezione di etichette nazionali e quella internazionale, senza escludere i distillati:

(fp)

COSA VENDE

Laurent Perrier, Champagne Brut Cuveè Rosè - € 83,00

Buone sensazioni complessive per uno Champagne dalla cifra classica

St. Michael Eppan, Alto Adige Gewürztraminer 2025 - € 18,00

Profumi in primo piano per questo bianco altoatesino di impeccabile esecuzione

David Duband, Bourgogne Pinot Nero 2020 - € 32,00

Un Bourgogne subito piacevole e di buona caratterizzazione varietale



Brandini, Barolo La Morra 2021 - € 32,00

Tutte le suggestioni di uno dei vini top dello scenario nazionale



Caccia al Piano, Bolgheri Rosso Ruit Hora 2022 - € 26,00

Rosso dai toni mediterranei che ben rappresenta la denominazione bolgherese



La Rasina, Brunello di Montalcino 2019 - € 49,00

Sangiovese dal buon carattere terroso e sapido



Tenuta San Guido, Bolgheri Sassicaia 2021 - € 338,00

Il vino simbolo di tutta l’enologia italiana



Ornellaia, Bolgheri Superiore Ornellaia 2022 - € 216,00

Una delle etichette che ha decretato il successo mondiale di Bolgheri



Pasqua, Amarone della Valpolicella Famiglia Pasqua 2019 - € 55,00

Tutto il calore e la dolcezza del vino simbolo tra i rossi del Veneto



Castello della Sala, Umbria Muffato della Sala 2023 - € 36,00

Vino umbro dolce e raffinato, prodotto dalla griffe toscana degli Antinori

COSA CONSIGLIA



Planeta, Sicilia Brut Carricante 2022 - € 25,00

Profumi definiti e sorso fragrante per questo spumante isolano



Cristo di Campobello, Sicilia Extra Brut Rosato CDC 2021 - € 30,00

Spumante Rosé dai profumi di piccoli frutti rossi e dal sorso di buona profondità



Milazzo, Vino Bianco Vignavella 2023 - € 28,00

Bianco dal profilo aromatico fruttato e dal sorso morbido e fresco



Tenuta Regaleali, Sicilia Chardonnay Vigna San Francesco 2023 - € 48,00

Uno Chardonnay raffinato e ben declinato



Duca di Salaparuta, Sicilia Insolia Bianca di Valguarnera 2021 - € 42,00

Vino immediatamente piacevole e dalla buona armonia aromatica



Arianna Occhipinti, Sicilia Nero d’Avola Siccagno 2023 - € 26,00

Un rosso dallo spiccato carattere e dalla fisionomia originale



Aldo Viola, Terre Siciliane Rosso Moretto 2020 - € 20,00

Nerello Mascalese, Perricone e Syrah dalla personalità fresca e mediterranea



Feudo Montoni, Sicilia Perricone del Core 2022 - € 19,00

Un Perricone espressivo, vinificato e maturato in cemento



Gorghi Tondi, Sicilia Grillo Muffato Grillodoro - € 27,00

L’unico muffato prodotto in Sicilia è vino profumato e dal gusto mai stucchevole



Marco De Bartoli, Passito di Pantelleria Bukkuram Padre della Vigna 2023 - € 69,00

Vino dolce elegante e concentrato, maturato per 30 mesi in vecchie barrique

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