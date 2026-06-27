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ALLO SCAFFALE

Feudo Arancio, Terre Siciliane Igt Bianco Passito Hekate 2022

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Vendemmia: 2022
Uvaggio: Viognier, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Semillon, Moscato
Bottiglie prodotte: 4.500
Prezzo allo scaffale: € 25,00
Proprietà: cooperativa di soci produttori
Enologo: Maurizio Maurizi
Territorio: Sicilia

Hekate, nella mitologia greca, era l’antica dea multiforme della magia e della stregoneria, della notte e della luna. Un nome perfetto per questo vino, che sembra una pozione magica caleidoscopica, sottoposta a due vendemmie distinte: una parte di grappoli appassisce appesa nei filari, prima di essere immersi nel vino base secco e molto alcolico, vinificato in precedenza con le stesse varietà; una volta rilasciati gli aromi viene tutto pressato per formare un vino denso e ricco di profumi freschi e appassiti, con note iodate e vegetali. La versione 2022 è dolce ma non glicerica: secca e sapida, porta il sorso verso sapori finali agrumati e mentolati, floreali e salmastri.

(ns)

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