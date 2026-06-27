Zisola, Terre Siciliane Igt Rosso Nero d’Avola Iusugnu 2025

Un Nero d’Avola diretto, senza mediazioni: questo è il motivo per cui è stato chiamato Iusugnu, “io sono” in dialetto siciliano. Presentato poche settimane fa con l’annata 2025, questo nuovo vino rosso di Zisola - la tenuta siciliana della Marchesi Mazzei vicino a Noto, con 50 ettari in biologico dal 2023 suddivisi fra viti, ulivi, agrumi e mandorli - è sottoposto a criomacerazione per poi fermentare in acciaio e maturare in cemento: profuma nitidamente di rovi, rosa e ciliegia in caramella, con note leggermente ematiche e crude; in bocca è dolce, nuovamente fruttato, con cenni di agrumi rossi e spezie, e attraversato da tantissima freschezza, in chiusura anche pepata.

(ns)

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