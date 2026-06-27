Dei Principi di Spadafora, Terre Siciliane Igt Rosso Cabernet Sauvignon Schietto 2020

Profumo di ciliegia matura e in confettura, di tamarindo e foglia di pomodoro: un vino polposo e fitto già al naso, che gradualmente rivela anche note speziate, di fiori appassiti e melograno, mentre il sorso, intenso e sapido, rilascia calore balsamico e floreale. Questo Cabernet Sauvignon 2020 fa parte dei vini “Schietto” Dei Principi di Spadafora: “vini chiari, lineari, capaci di raccontare senza filtri le colline di Camporeale”, dove ha sede l’azienda di Francesco Spadafora, con i suoi 100 ettari vitati in biologico. Sono anche vini “non maritati”: nascono cioè da un unico vitigno da singola parcella. Ne fanno parte uno Chardonnay, un Nero d’Avola, un Merlot e uno Syrah.

(ns)

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