Feudo Maccari, Terre Siciliane Igt Bianco Grillo Vigna Firraru 2024

Maturato in legno piccolo per almeno sei mesi, il Grillo Vigna Firraru (“Fabbro”, tradotto dal dialetto siciliano) 2024 profuma di susina, ananas e pesca, con tocchi di fiori di glicine, agrumi e rosmarino, su base tostata. In bocca il sorso è sapido e dalla spigliata freschezza agrumata, terminando in un finale croccante e quasi salino. Lo “sbarco” della famiglia Moretti Cuseri in Sicilia, e precisamente nell’entroterra della nota cittadina barocca di Noto, risale al 2000. Feudo Maccari conta su 265 ettari complessivi, coltivati in biologico ad oliveto e frutteto, 60 dei quali dedicati alla viticoltura, da cui si ricavano complessivamente circa 300.000 bottiglie.

(fp)

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