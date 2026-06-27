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ALLO SCAFFALE

Feudo Maccari, Terre Siciliane Igt Bianco Grillo Vigna Firraru 2024

BIANCO, FEUDO MACCARI, GRILLO, TERRE SICILIANE, Su i Quaderni di WineNews
Vendemmia: 2024
Uvaggio: Grillo
Bottiglie prodotte: 2.170
Prezzo allo scaffale: € 54,00
Azienda: Feudo Maccari
Proprietà: famiglia Moretti Cuseri
Enologo: staff tecnico aziendale
Territorio: Sicilia

Maturato in legno piccolo per almeno sei mesi, il Grillo Vigna Firraru (“Fabbro”, tradotto dal dialetto siciliano) 2024 profuma di susina, ananas e pesca, con tocchi di fiori di glicine, agrumi e rosmarino, su base tostata. In bocca il sorso è sapido e dalla spigliata freschezza agrumata, terminando in un finale croccante e quasi salino. Lo “sbarco” della famiglia Moretti Cuseri in Sicilia, e precisamente nell’entroterra della nota cittadina barocca di Noto, risale al 2000. Feudo Maccari conta su 265 ettari complessivi, coltivati in biologico ad oliveto e frutteto, 60 dei quali dedicati alla viticoltura, da cui si ricavano complessivamente circa 300.000 bottiglie.

(fp)

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TAG: BIANCO, FEUDO MACCARI, GRILLO, TERRE SICILIANE

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