Venica & Venica, Doc Collio Sauvignon Blanc Ronco delle Mele 2025

Il Ronco delle Mele 2025 profuma di frutta a polpa gialla ed erbe aromatiche, con tocchi agrumati. In bocca il sorso è fresco e sapido, ben accompagnato da una vivace acidità anche nel lungo finale dai ritorni fruttati. La cantina, con sede a Dolegna del Collio, è condotta da Gianni Venica e dalla moglie Ornella, ormai affiancati dalla quarta generazione (con la quinta pronta nel nido). Quaranta gli ettari a vigneto - per una produzione complessiva di 300.000 bottiglie - per questa realtà vitivinicola che ha decisamente contribuito al successo e allo sviluppo del Collio enoico, tutta immersa in un contesto paesaggistico suggestivo, ad un passo (e non è un modo di dire) dalla Slovenia.

(are)

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