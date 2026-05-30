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Russiz Superiore, Doc Collio Bianco Col Disȏre 2022

BIANCO, COLLIO, RUSSIZ SUPERIORE, TOMMASI, Su i Quaderni di WineNews
Vendemmia: 2022
Uvaggio: Pinot Bianco, Friulano, Sauvignon Blanc, Ribolla Gialla
Bottiglie prodotte: 3.500
Prezzo allo scaffale: € 40,00
Proprietà: Ilaria Felluga - Tommasi Family Estates
Enologo: Giancarlo Tommasi
Territorio: Collio

Il Bianco Col Disôre nel suo nome rimanda alle parole, in lingua friulana, che indicavano come “Russiz Disôre” (Russiz Superiore), il nucleo collinare e più antico dell’areale e “Russiz di Sott” (Russiz inferiore), la parte in pianura: il “Col Disôre” sta, appunto, per “Colle Superiore”: le sue uve in parte surmature sono vinificate in legno, con il vino che resta sui lieviti per 12 mesi. La versione 2022 profuma di ananas, susine ed erbe officinali. In bocca il sorso è pieno e dolce e dal finale lungo e agrumato. Russiz Superiore, dal 2024, è entrata nell’orbita di Tommasi Family Estates, ormai uno dei gruppi più importanti del vino italiano, in partnership con la famiglia Felluga.

(fp)

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TAG: BIANCO, COLLIO, RUSSIZ SUPERIORE, TOMMASI

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