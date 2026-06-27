Serra Ferdinandea, Doc Sicilia Bianco 2023

Il Bianco di Serra Ferdinandea 2023 profuma di erbe aromatiche e fieno, con tocchi di mela e pera matura e rimandi terrosi e di pietra focaia. In bocca si alternano sensazioni di pienezza e di fragranza, in uno sviluppo continuo che termina in un finale sapido, appena tostato e ammandorlato. Serra Ferdinandea riunisce, dal 2020, la visione della famiglia Planeta, firma fra le più autorevoli dello scenario enoico siciliano, e quella della famiglia Oddo (che fa vino in Provenza): prende ispirazione da quel tratto di mare dal quale, nel 1831, comparve per pochi giorni l’Isola Ferdinandea. I vini aziendali uniscono varietà siciliane e francesi, a rappresentare le due aziende protagoniste del progetto: Grillo, Nero d’Avola, Sauvignon Blanc e Syrah sono coltivati su 40 ettari a vigneto posti ai margini occidentali dei Monti Sicani, tra Sciacca e Sambuca di Sicilia. Attorniati da olivi selvatici e fichi, campi di ceci e grano perciasacchi, boschi popolati da mucche, api e galline, formano un organismo che si fonda sull’integrità ambientale e paesaggistica dell’agricoltura biodinamica, da poco anche certificata Demeter.

(fp)

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