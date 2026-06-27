Mandrarossa, Doc Salaparuta Catarratto Lalbira 2025

“Lalbira” è un Catarratto in purezza della Doc Salaparuta, che fa parte del progetto enoico “Storie ritrovate” di Mandrarossa, molto attiva sul piano culturale. L’etichetta, dell’artista Nancy Rossit per, raffigura Alvira di Giovannuccio che si affaccia dal suo casale con torre (dove poi sorse il borgo di Salaparuta) per osservare i suoi terreni, con i suoi lunghi capelli che, toccando il suolo e le vigne, si trasformano nel fiume Belìce e nella sua campagna fertile. La versione 2025, maturata in acciaio per 6 mesi, profuma di fiori di zagara e gelsomino, limone, mandarino e pesca noce. In bocca è tendenzialmente fresco e croccante, dallo sviluppo fruttato e dal finale ben profilato, che torna su toni agrumati.

(fp)

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