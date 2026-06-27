La lezione siciliana

Assovini, per promuovere il vino siciliano di qualità nel mondo. La Doc Sicilia per difendere la qualità e l’identità del vino siciliano. La Fondazione SOStain per lo sviluppo etico e sostenibile delle aziende vitivinicole siciliane. La Sicilia di Ulisse per promuovere il buono e il bello della Sicilia. La Federazione Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori di Sicilia, che coordina i 13 percorsi enoturistici ufficiali dell’isola. Fondazione Falcone e Centro Studi Paolo Borsellino, per promuovere la cultura di legalità e antimafia. Sicily Environment Fund, per preservare e ripristinare la biodiversità e gli ecosistemi in Sicilia. Questo è un breve e parzialissimo elenco di associazioni che in Sicilia sono nate per cambiare le cose che non vanno bene. Perché soprattutto in questa Regione, si è capito che per fare leva bisogna agire e agire insieme, dal basso. Decidere assumendosi responsabilità, attivando le comunità e l’ascolto, scendere a compromessi. Insomma, fare politica nel senso più esteso del termine: “agire, procedere, comportarsi in vista del raggiungimento di un determinato fine, sia in ambito pubblico che privato”. Anche, ma forse soprattutto nel settore primario, che abbraccia il cibo e l’ambiente, la salute e oggi anche l'arte e il turismo. Perciò non stupisce la nascita qui di associazioni come quelle elencate, ma anche di progetti come Centopassi di Libera Terra, Generazione Next, Radicepura dei Vivai Faro, i progetti di cultura ed arte delle singole cantine. O la scelta di piantare una talea dell’ulivo di Falcone fra i vigneti dell’azienda Rapitalà, per passarsi il testimone di un impegno. Tutto perfetto? No. Ma si tenta, per errori e correzioni. La Sicilia come esempio di rete per migliorare, per affrontare le sfide che un mondo globale impone ai territori, sulle tavole, nei corpi e nei pensieri di tutti noi. Nessuno escluso.
(ns)
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