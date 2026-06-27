Donnafugata, Doc Contessa Entellina Bianco Chiarandà 2006

Chiarandà “è il bianco di Contessa Entellina, dall’anima mediterranea, che esprime al meglio l’eleganza e la longevità dei vini di questo territorio” spiegano da Donnafugata, che di Contessa Entellina è originaria, ampliandosi poi su Pantelleria, sull’Etna e su Vittoria. Nato nel 1992 con il nome del vigneto da cui proveniva - Chiarandà del Merlo - ha poi perso per strada un vitigno e una parte del nome. Questa versione contiene ancora il saldo di Ansonica, è in formato magnum, ed è ormai fuori commercio: un vino voluttuoso, che rivela della Sicilia molto più di quanto sia sua intenzione. Figlio di un’annata generosa di acqua e tardiva nei tempi di maturazione, ha fermentato in acciaio, maturando sulle fecce fini per 6 mesi, in parte in rovere e in parte in cemento, e affinando infine in bottiglia per un anno. Mango e cedro, salvia, vaniglia e burro: ha profumi fitti e solari, che però permettono ad un lato più spinoso, di foglia di fico, di affiorare; al palato è succoso e agrumato, fresco e sapido - quasi salato, poi burroso e ammandorlato, infine tropicale; lunghissimo e pieno al sorso, chiude speziato di zafferano, zenzero e polline.

(ns)

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