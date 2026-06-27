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Baglio di Pianetto, Terre Siciliane Igt Bianco Frizzante Shùmè

BAGLIO DI PIANETTO, BIANCO, FRIZZANTE, TERRE SICILIANE, Su i Quaderni di WineNews
Uvaggio: Uve bianche siciliane
Bottiglie prodotte: 13.000
Prezzo allo scaffale: € 14,50
Proprietà: Grégoire Desforges
Enologo: Giuseppe Loiacono, Graziana Grassini
Territorio: Sicilia

Shùmè - che in arbëreshë significa “molto” - ricorda anche la parola in dialetto siciliano “sciuma”, cioè schiuma, ad evocare la spuma delle onde e la vitalità delle bollicine. Questo Bianco Frizzante di Baglio di Pianetto è un vino disinvolto e luminoso, dal perlage fine. I suoi profumi rimandano ai fiori di acacia e tiglio, di zagara e biancospino, con tocchi di ananas maturo, pesca, mandarino e cenni balsamici. In bocca il sorso è dinamico, fragrante e sapido, dallo sviluppo continuo e dal finale croccante. Grégoire Desforges nel 2020 ha preso le redini dell’azienda fondata dal nonno Conte Paolo Marzotto, puntando sui vigneti d’altura e su un approccio culturale al vino.

(fp)

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