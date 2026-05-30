Jermann, Venezia Giulia Igt Bianco Chardonnay W... Dreams 2022

Lo Chardonnay W... Dreams nasce con la vendemmia 1987. Muta nel tempo il suo nome: nel suo primo ciclo di 9 anni esce come “Where the Dreams have no end…”, poi nel 1996 diventa “Were Dreams, now it is just wine!” ed infine, nel 2003, diventa “W…Dreams”. La versione 2022, maturata in tonneau, profuma di frutta esotica matura, gelsomino, lavanda ed erbe aromatiche, con tocchi speziati e agrumati. In bocca il sorso è ricco, polposo e fragrante, terminando in un finale ancora sul frutto a cui si accompagna una nota tendenzialmente salina a renderlo dinamico e vivace. Nel 2021 il pacchetto di maggioranza di Jermann è stato acquisito dalla griffe fiorentina Antinori.

(are)

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