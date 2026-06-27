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Le Casematte, Terre Siciliane Igt Rosato Nerello Mascalese Rosematte 2025

LE CASEMATTE, NERELLO MASCALESE, ROSATO, TERRE SICILIANE, Su i Quaderni di WineNews
Vendemmia: 2025
Uvaggio: Nerello Mascalese
Bottiglie prodotte: 5.000
Prezzo allo scaffale: € 18,00
Proprietà: Gianfranco Sabbatino, Andrea Barzagli
Enologo: Carlo Ferrini
Territorio: Sicilia

Il rosato Rosematte 2025 profuma di melograno e fragola ad anticipare un sorso saporito e continuo dallo sviluppo croccante e dal finale ancora fruttato. Le casematte sono fortificazioni che sorsero un po’ in tutta Italia durante la seconda guerra mondiale: strutture di questo genere sovrastano anche la cantina di proprietà di Gianfranco Sabbatino e dell’ex calciatore Andrea Barzagli - da cui deriva il suo nome. Undici gli ettari vitati in biologico per una produzione complessiva di 60.000 bottiglie: 10 di questi sono iscritti alla Doc Faro, minuscola denominazione che abbraccia l’angolo più settentrionale dell’isola, rappresentando il più piccolo areale Doc della Sicilia.

(fp)

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