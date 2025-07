Donnafugata, Capperi al Sale Marino

Il cappero siciliano non ha bisogno di presentazioni e di particolari sottolineature della sua qualità. Può essere utilizzato per insalate, a condimento per paste, come guarnizione a piatti di pesce e carne. Quella del cappero è una delle tradizionali coltivazioni di Pantelleria che insieme alla vite e all’ulivo, caratterizza l’agricoltura eroica dell’isola. A Pantelleria Donnafugata ne produce una significativa versione, ad amplificare ulteriormente l’impegno che la griffe enoica della famiglia Rallo ha profuso per valorizzare e rilanciare tutte le colture dell’isola. Il loro profumo è intenso, tipico del cappero dell’isola. Il suo sapore è aromatico ed erbaceo, ha colore verde scuro tendente al senape, dai riflessi violetti e, soprattutto, possiede sapidità e cenni iodati inconfondibili. L’etichetta dei Capperi al Sale Marino è tratta dalle illustrazioni di Julia Binfield, realizzate per presentare il “Cammino di Khamma” e i “Giardini di Donnafugata” dedicati al tema della sostenibilità.

