“È il coronamento di anni di dedizione, condiviso con la mia famiglia ed i miei collaboratori”

A WineNews, Enrico “Chicco” Cerea, incontrato a Palazzo Chigi, dove è stato premiato “Maestro dell’Arte della Cucina Italiana”. Una storia, quella della famiglia Cerea, che è tra le più importanti della ristorazione tricolore, con il tristellato “Da Vittorio” a Brusaporto ed un’attività di catering di livello. Numeri da grande azienda, ma alti standard qualitativi: “un connubio non facile, ma possibile con la dedizione al lavoro. La Cucina Italiana Unesco? Tutti nel mondo amano mangiare e bere italiano, è un tesoro che dobbiamo valorizzare e preservare”.

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