“Il vino supererà questa tempesta imperfetta, se riprenderà in mano il proprio destino”

A WineNews, Carlo Alberto Carnevale Maffè, professore di Strategia dell’Università Bocconi, parla della “tempesta imperfetta” per la filiera del vino. “È imperfetta perché premia le scelte del settore, in Italia ed Europa, che guardano alla qualità, al dialogo con i consumatori finali ed al riprendere in mano il proprio destino”. Tra le sfide chiave, ci sono la comunicazione in ambiente digitale, la regolamentazione, la razionalizzazione di filiera, etichettatura e distribuzione ed il consolidamento e potenziamento dei consorzi. Così “riusciremo ad attraversarla, con grande successo”.

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