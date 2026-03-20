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Su i Vini di WineNews

Farina, Docg Amarone della Valpolicella Classico Mezzadro alla Fontana Riserva 2015

AMARONE, FARINA, VALPOLICELLA CLASSICO, Su i Vini di WineNews
Vendemmia: 2015
Uvaggio: Corvina, Rondinella, Molinara, Croatina
Bottiglie prodotte: 4.000
Prezzo allo scaffale: € 240,00
Proprietà: famiglia Farina
Enologo: Andrea Zerman
Territorio: Valpolicella - Classico

L’Amarone Mezzadro alla Fontana è l’espressione più recente dello stile Farina Wines e celebra, fin dalla denominazione, la cultura contadina, raccontando nel bicchiere la storia della famiglia Farina. Da mezzadri all’interno di una delle tenute storiche della Valpolicella Classica, i Farina negli Anni Sessanta diventano proprietari per poi - a partire dal nuovo Millennio e dall’avvento al timone della quarta generazione, i cugini Elena e Claudio Farina - innovare la produzione e ampliare la struttura, con una particolare attenzione a sostenibilità e accoglienza. La tenuta oggi conta su dieci ettari di proprietà a cui se ne aggiungono 60 lavorati da conferitori storici. Più nel dettaglio, l’Amarone  Mezzadro alla Fontana nasce da un blend di uve coltivate in collina su suoli prevalentemente calcarei ed è prodotto, in quantità limitate, solo in annate ritenute eccezionali, per arrivare allo scaffale dopo una maturazione di 24 mesi in barrique francesi e americane, seguite da 36 mesi in botti di rovere della Slavonia e da un lungo riposo in bottiglie. Di color granato, il bouquet ricorda un bosco estivo con aromi di lamponi, fragole e note balsamiche, mentre al palato è rotondo ed elegante. Risulta perfetto da solo e in abbinamento con carni rosse e formaggi stagionati, oltreché con pairing più inconsueti, come con il polpo e alcuni frutti di mare. Promette una interessante evoluzione nel tempo.

(Cinzia Meoni)

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TAG: AMARONE, FARINA, VALPOLICELLA CLASSICO

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