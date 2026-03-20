Farina, Docg Amarone della Valpolicella Classico Mezzadro alla Fontana Riserva 2015

L’Amarone Mezzadro alla Fontana è l’espressione più recente dello stile Farina Wines e celebra, fin dalla denominazione, la cultura contadina, raccontando nel bicchiere la storia della famiglia Farina. Da mezzadri all’interno di una delle tenute storiche della Valpolicella Classica, i Farina negli Anni Sessanta diventano proprietari per poi - a partire dal nuovo Millennio e dall’avvento al timone della quarta generazione, i cugini Elena e Claudio Farina - innovare la produzione e ampliare la struttura, con una particolare attenzione a sostenibilità e accoglienza. La tenuta oggi conta su dieci ettari di proprietà a cui se ne aggiungono 60 lavorati da conferitori storici. Più nel dettaglio, l’Amarone Mezzadro alla Fontana nasce da un blend di uve coltivate in collina su suoli prevalentemente calcarei ed è prodotto, in quantità limitate, solo in annate ritenute eccezionali, per arrivare allo scaffale dopo una maturazione di 24 mesi in barrique francesi e americane, seguite da 36 mesi in botti di rovere della Slavonia e da un lungo riposo in bottiglie. Di color granato, il bouquet ricorda un bosco estivo con aromi di lamponi, fragole e note balsamiche, mentre al palato è rotondo ed elegante. Risulta perfetto da solo e in abbinamento con carni rosse e formaggi stagionati, oltreché con pairing più inconsueti, come con il polpo e alcuni frutti di mare. Promette una interessante evoluzione nel tempo.

(Cinzia Meoni)

Copyright © 2000/2026